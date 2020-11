Africa: l’Afdb e le opportunità per le imprese italiane, concluso webinar Ice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese (Pmi) alle attività di procurement della Banca africana di sviluppo (Afdb) nel settore delle consulenze e consentire ai partecipanti di approfondire le conoscenze sulle regole e procedure di gara adottate dall’istituto finanziario. È con questo obiettivo che l’Agenzia Ice e l’Associazione delle organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica (Oice) hanno organizzato questa mattina il webinar Opportunità offerte dall’African Development Bank. Il procurement dei servizi”. All’evento, introdotto dal dirigente dell’Ufficio per il partenariato industriale e i rapporti con le organizzazioni internazionali di Ice, Roberto Lovato, e dal vicepresidente per gli Affari internazionali di Oice, Roberto Carpaneto, hanno partecipato rappresentanti dell’Afdb e diversi rappresentanti di imprese italiane impegnate in Africa. Come messo in luce da Ashraf Hussein Ayad, Lead Procurement Policy Officer dell’Afdb, per avere successo nel mercato africano – vista anche l’estrema varietà e diversità fra i diversi Paesi – l’elemento essenziale è il dialogo politico, la conoscenza delle priorità dei vari governi e la conoscenza delle singole realtà anche a livello “culturale”. La Banca, ha osservato Ayad, “offre opportunità alle imprese” con le quali è importante avere dei contatti costanti. “Occorre prepararsi a restare presenti a lungo in un Paese. L’Africa è un continente vario, ogni singolo Paese ha una cultura diversa e diversi modi di fare affari, oltre che diversi sistemi di tassazione. Per questo è importante avere delle rappresentanze nei singoli Paesi”, ha detto il rappresentante dell’Afdb, sottolineando l’importanza di conoscere al meglio le realtà locali. (segue) (Res)