Africa: l’Afdb e le opportunità per le imprese italiane, concluso webinar Ice (2)

- Secondo Simone Martelli, advisor presso l'ufficio del direttore esecutivo dell’Afdb per l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, l’Afdb offre diverse opportunità alle imprese italiane, essendo uno dei principali finanziatori dei progetti di investimento in Africa, e negli ultimi tre anni ha finanziato progetti per 7,3 miliardi di dollari, con l’obiettivo di raddoppiare il suo capitale nel prossimo decennio. “La Banca finanzia progetti sia con il settore pubblico, con gare d’appalto e contratti procurement, che con quello privato, attraverso il finanziamento di progetti di investimento promossi dalle imprese private”, ha sottolineato Martelli. “Le prospettive di finanziamento dell’Afdb prevedono lo stanziamento di 11 miliardi di dollari da qui al 2030, sebbene ci sia da fare i conti con l’emergenza Covid per la quale già oggi si è registrata una riduzione di un terzo e l’anno prossimo si prevede una riduzione del target di finanziamento del 20 per cento. Tuttavia l’auspicio è un riallineamento nell’arco di 10 anni agli indirizzi originali”, ha proseguito Martelli, ricordando che la Banca “lavora secondo un principio di selettività e si focalizza in particolare sui settori dell’energia e dell’agricoltura – per i quali si prevede un triplicamento dei finanziamenti nei prossimi 10 anni – ma anche sui trasporti (dove si prevede un aumento del 50 per cento nei prossimi 10 anni) e sull’industrializzazione, attraverso lo sviluppo di catene di valore e del settore industriale”. (segue) (Res)