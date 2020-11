Africa: l’Afdb e le opportunità per le imprese italiane, concluso webinar Ice (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un discorso a parte, ha proseguito Martelli, merita il settore della salute, "che ad oggi è escluso dalle prospettive della Banca, ma discussioni sono in corso con cautela per eventuali finanziamenti a infrastrutture sanitarie di qualità". Tra gli altri settori in qui l'Afdb opera ci sono poi il clima, le pari opportunità e la governance. Quanto all'Italia, al momento offre una "performance relativamente modesta" soprattutto per via del fatto che "la maggioranza dei contratti di procurement sono per lavori e opere in cui la Cina raccoglie la stragrande maggioranza delle gare di appalto" e che il nostro Paese "è assente nel settore dei servizi e delle consulenze anche di tipo ingegneristico". Per l'Italia, secondo Martelli, "esistono delle opportunità sia nella realizzazione di opere civili sia in consulenze, e quindi nei servizi, ma si può fare di più". Nel corso della giornata il giornalista Massimo Zaurrini, direttore della rivista Africa&Affari, ha inoltre moderato un incontro con due tra le più note società di ingegneria operanti in Africa, Studio Pietrangeli e Team Engineering, che hanno illustrato la loro esperienza con la Afdb. Il primo è la società italiana che si è aggiudicata più contratti con l'Afdb con cui ha avuto esperienze sicuramente "positive", come spiegato dalla sua rappresentante Anne McAuley. "Partecipiamo a gare per consulenza e progettazioni di impianti idroelettrici e dighe in tuto il mondo, in Africa in particolare. La Banca è attenta alle procedure di procurement e durante tutto il processo", ha detto McAuley, secondo cui "si nota la differenza tra il lavorare in Africa oggi e 10 anni fa: anche gli africani stanno acquisendo expertise e competenze tecniche, diventando pian piano dei veri competitor".