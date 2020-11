Africa: l’Afdb e le opportunità per le imprese italiane, concluso webinar Ice (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Filippo Macchioni, della società Team Engineering, “l’Afdb è una garanzia”. “La nostra esperienza con Afdb è relativamente limitata perché lascia una certa autonomia nel processo di gara, ma è comunque fondamentale che ci sia (la Banca) in Africa”, ha detto Macchioni, che ha poi parlato della convivenza con la fortissima presenza cinese in Africa. “I cinesi fanno infrastrutture mostruose in tempi brevissimi, e le risorse allocate sia a livello tecnico che umano non sono delle migliori. Per questo è importante il ruolo di un consulente terzo che possa supportare i governi a sostegno delle imprese”, ha osservato. A conclusione dei lavori della giornata, il dirigente di Ice Roberto Lovato ha tenuto a sottolineare le “peculiarità specifiche dei Paesi africani” in cui le aziende si trovano ad operare, dicendosi convinto che “la cultura del Paese sia qualcosa di fondamentale da conoscere per individuare gli elementi vincenti sui quali puntare per un’azienda”. Investire in Africa, ha proseguito Lovato, “è un’avventura che vale la pena di essere tentata: questo è quello che va comunicato alle aziende italiane”, al fianco delle quali devono sempre esserci le istituzioni come la rete delle ambasciate e gli uffici Ice. A tale proposito, ha concluso, “spero che entro il primo semestre 2021 Ice sia in grado di poter strutturare un desk dedicato all’Afdb per incrementare il dialogo con la Banca e far conoscere le sue attività e i suoi modi di funzionamento”. (Res)