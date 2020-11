Slovacchia: partito Hlas-Sd chiede che i prossimi test per il Covid siano volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Voce-Socialdemocrazia (Hlas-Sd) ha chiesto al premier slovacco che i prossimi test di massa contro il coronavirus siano strettamente volontari. Lo ha fatto per tramite del suo leader, l'ex premier Peter Pellegrini, che dietro all'iniziativa del capo del governo vede un "gioco politico personale". Il premier "Igor Matovic ha nuovamente coinvolto in un suo gioco politico personale nella forma del test di massa l'intera Slovacchia, benché non si veda il chiaro significato medico dei test precedenti", ha detto Pellegrini, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Tasr". Pellegrini critica quelle che chiama minacce fatte ai cittadini qualora non si sottopongano ai test e si rivolge a Matovic dicendogli che deve convincere la gente del fatto che i test diffusi siano un'arma efficace contro il virus. Lo stesso premier ha denunciato l'atteggiamento negativo verso ulteriori test di massa emerso tra alcuni sindaci di opposizione, ascrivibili a Hlas-Sd o a Direzione-Socialdemocrazia (Smer-Sd). Secondo Matovic a costoro "non importa se i propri concittadini muoiono o meno". (segue) (Vap)