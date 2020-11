Slovacchia: partito Hlas-Sd chiede che i prossimi test per il Covid siano volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra fase di test di massa in Slovacchia avverrà nel fine settimana, tra 21 e 22 novembre. Lo riporta il quotidiano "Sme". L'area di screening sarà comunque più circoscritta rispetto al passato, perché coinvolgerà soltanto 458 enti locali selezionati, nel cui territorio è stata osservata una percentuale di casi positivi al coronavirus superiore all'un per cento. I siti per i test saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20 e sottoporvisi sarà su base totalmente volontaria, senza restrizioni allo spostamento di coloro che non parteciperanno, secondo quanto spiegato dal ministro della Difesa, Jaroslav Nad. (Vap)