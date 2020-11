© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro dei Trasporti della Federazione Russa, Evgenij Dietrich, è stato nominato capo della società di leasing del trasporto pubblico. È quanto pubblicato sul sito della società statale russa. L'ex ministro ha sostituito il direttore generale in carica Mikhail Polubojarinov. Dietrich resterà in carica per un periodo di 5 anni, si precisa nel comunicato. (Rum)