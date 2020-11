Sardegna: 300 mila euro dalla Regione per sostenere le produzioni sarde a marchio Dop e Igp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo contrastando in ogni modo gli effetti della grave crisi economica che sta investendo tutti i settori produttivi, compreso quello agroalimentare - sottolinea l'assessore regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia - come conseguenza in particolare delle misure restrittive legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che hanno limitato le possibilità di movimento e modificato le abitudini di acquisto della popolazione, influendo anche sull'andamento dei consumi. Considerata la situazione di incertezza dei mercati dovuta al perdurare dello stato d'emergenza in seguito alla recrudescenza della pandemia, abbiamo pertanto deciso di intervenire nuovamente per sostenere il settore, incentivando azioni di informazione e promozione delle nostre Dop e Igp". (Rsc)