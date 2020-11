Grecia: da domani chiude valico di frontiera di Krystallopigi con Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha annunciato che chiuderà il valico di frontiera con l'Albania a Krystallopigi a partire da domani 20 novembre e sottoporrà a test per il coronavirus tutte le persone che entrano nel paese attraverso i suoi confini terrestri. Lo ha confermato il portavoce del governo Stelios Petsas, ripreso dai media di Atene. I valichi di frontiera di Kakavia, Evzoni e Promachonas rimarranno aperti, mentre solo i camion potranno entrare da Nymphaea, il valico che collega Grecia e Bulgaria. I visitatori che entrano in Grecia attraverso i suoi confini terrestri dovranno comunque presentare il referto di un tampone con esito negativo condotto 72 ore prima dell'arrivo in Grecia. Petsas ha affermato che le autorità sanitarie aumenteranno i controlli e i test nel nord del Paese per avere un'idea più chiara del carico epidemiologico. "La situazione nel nostro Paese resta critica. I dati di ieri hanno mostrato che i tassi di positività in diverse aree della Grecia settentrionale rimangono a livelli molto alti se consideriamo che siamo stati in modalità di blocco per settimane", ha aggiunto. "Ciò dimostra che i cittadini in molte aree sono molto più rilassati di quanto le condizioni richiedano", ha concluso Petsas. (Gra)