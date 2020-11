Etiopia: “Bbc”, bombardamenti nei pressi della capitale tigrina Macallè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dei bombardamenti aerei sarebbero in atto in una zona montuosa alla periferia di Macallè, capitale della Regione dei tigrè, dove lo scorso 4 novembre le forze armate federali hanno sferrato un’offensiva militare contro le truppe del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf). Lo riferiscono fonti citate dall’emittente “Bbc Africa”, secondo cui al momento non sono state segnalate vittime e non è chiaro chi stia effettuando i raid. Macallè, che ha una popolazione compresa tra i 400 mila e i 500 mila abitanti, è anche la sede centrale del Tplf. In precedenza fonti citate dal quotidiano online “Eritrean Press” avevano riferito che le truppe del Tplf avrebbero abbandonato la città di Slehleka, situata a 35 chilometri dalla città di Axum, teatro di pesanti combattimenti tra il 604mo Corpo d'armata delle forze armate federali e i “ribelli” (nome usato da Addis Abeba per designare i tigrini). In precedenza le forze etiopi avevano rivendicato la conquista delle città di di Raya, nella zona orientale del Tigrè, e di Shire, sul fronte occidentale. (segue) (Res)