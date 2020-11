Etiopia: “Bbc”, bombardamenti nei pressi della capitale tigrina Macallè (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo, secondo quanto denunciato dal sito web governativo Etiopian State of Emergency Fact Checking – istituito per divulgare le informazioni ufficiali del governo federale nell’ambito dell’offensiva militare nel Tigrè lanciata lo scorso 4 novembre – in diversi luoghi tra cui Mykadra, nei pressi del confine con l’Eritrea, le truppe e i lealisti del Tplf avrebbero commesso “atrocità” contro i civili sulla base della loro appartenenza etnica. “Ciò è in linea con il modello criminale che questa cricca ha orchestrato in vari luoghi negli ultimi due anni. Il governo federale desidera ribadire il suo impegno ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali crimini atroci”, si legge in un comunicato del governo di Addis Abeba. “Ancora una volta, invitiamo i leader del Tplf ad arrendersi pacificamente e ad astenersi dal commettere ulteriori atrocità”, conclude la nota. Nel frattempo ieri la polizia federale etiope ha annunciato l’arresto di 76 militari di alto rango, in maggioranza generali e colonnelli, per tradimento. Lo riferisce l’emittente etiope “Fana”. Gli arrestati sono accusati di essere coinvolti nell'attacco contro una base militare situata nella regione tigrina dove sono di stanza membri dell'esercito federale. Nei giorni scorsi il governo dell'Etiopia ha emesso mandati di arresto per le principali autorità del Tplf, tra cui il suo leader Debretsion Gebremichael. (Res)