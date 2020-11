Minori: Griffini (Aibi), termine "adozione" sia usato solo per i bambini abbandonati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fondamentale - aggiunge Griffini - è, per esempio, che nelle loro campagne sociali e istituzionali le realtà pubbliche utilizzino il termine 'adozione' solamente in riferimento ai bambini. Una scelta etica che non è solo formale. Perché la forma, in questo caso specifico, è decisamente sostanza. Il Coronavirus ha aggravato, in tutto il mondo, la situazione dei bambini senza famiglia o in difficoltà famigliare. Ci sono bambini che hanno perso tutto: scuola, amicizie, diritto al gioco. Bambini costretti, nel pieno di una pandemia mondiale, a lavorare nelle discariche mentre i nostri figli iper-protetti si lavano le mani più volte al giorno. Ecco, queste sono cose alle quali, ogni tanto, bisognerebbe pensare". (Ren)