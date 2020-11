Germania: Wieler (Istituto Koch), segnali positivi su nuovi contagi dopo nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di nuovi contagi di Covid-19 in Germania è ancora troppo alto, ma ci sono segnali del fatto che le misure di distanziamento stanno funzionando, quindi la tendenza positiva di stabilizzazione del numero di casi dovrebbe continuare. È quanti hanno riferito dal direttore dell'Istituto Robert Koch per le malattie infettive (Rki), Lothar Wieler, che si è detto ottimista sul fatto che la tendenza positiva continuerà, anche se non è chiaro per quanto tempo dovranno rimanere in atto misure volte a rallentare la pandemia. Il capo dell'unità di sorveglianza di Rki, Ute Rexroth, ha aggiunto che ci sono indicazioni secondo cui le restrizioni tedesche stanno funzionando dopo che il numero di nuovi contagi si è stabilizzato. (Geb)