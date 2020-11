Imprese: controllate di Enel X sostengono Pa nell’adesione a piattaforma pagoPA

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X a fianco delle pubbliche amministrazioni per aiutarle a portare a termine l’iter di adesione alla piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA, realizzata per rendere più semplice, sicura e trasparente qualsiasi operazione verso la pubblica amministrazione. Stando al relativo comunicato stampa, l’obbligo di adesione alla piattaforma pagoPA determina anche la necessaria integrazione con la stessa piattaforma dei prestatori di servizi di pagamento, che entro giugno 2021 dovranno anche essere aggiornati secondo le più recenti linee di sviluppo predisposte da pagoPA per l’accettazione dei pagamenti pagoPA effettuati con Pos. Enel X, prosegue la nota, lancia una campagna straordinaria offrendo un’agevolazione sul prezzo della soluzione Pos Pocket PA, che è già disponibile con i nuovi standard previsti dalla pagoPA. “Con questa nuova iniziativa vogliamo rafforzare il nostro ruolo di partner strategico della Pa e facilitare il percorso di trasformazione digitale degli enti pubblici: il nostro scopo è agevolare l’innovazione dei sistemi di pagamenti a vantaggio di cittadini e imprese, offrendo soluzioni ad hoc e a costi competitivi”, ha commentato Riccardo Amoroso, head of e-City Enel X. “Il gruppo è già attivo da tempo in questo segmento di mercato, rilasciando soluzioni per la gestione dei pagamenti degli avvisi pagoPA attraverso PayTipper, la società del gruppo accreditata e operativa nel nodo già dal 2016 e tra i primi prestatori di servizi di pagamento in Italia”, ha aggiunto. (segue) (Com)