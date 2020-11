Milano: la diocesi organizza la settimana di incontri "Insieme per risvegliare l'umano" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli ospiti di maggior rilievo, il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese che dialogherà con lo stesso Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, il 26 novembre alle ore 18.30. Il colloquio, moderato dal direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, verrà trasmesso sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Diocesi. Tra gli altri nomi noti: il demografo Giancarlo Blangiardo, gli economisti Stefano Zamagni e Simona Beretta, il filosofo Silvano Petrosino, i vescovi Claudio Giuliadori e Paolo Martinelli, il teologo Pierangelo Sequeri, Giovanna Parravicini, di "Russia Cristiana", e testimoni come il parroco di Aleppo, padre Ibrahim Alsabagh, il presidente del Banco Alimentare, Giovanni Bruno, il poeta e dissidente Dimitrij Strocev. I dibattiti si muoveranno tenendo come coordinate l'enciclica "Fratelli tutti" di papa Francesco, al centro di molti appuntamenti, e la proposta pastorale dedicata alla Sapienza dell'Arcivescovo Delpini, che resta sullo sfondo e ne disegna la cornice. "Questo programma è il risultato di un impegno congiunto dei diversi Centri culturali presenti sul territorio, che vuole essere anche un segnale di speranza e di comunione in un tempo di isolamento come è quello al quale ci costringe la pandemia", sottolinea il responsabile dell'ufficio per il Coordinamento dei Centri culturali cattolici, don Gianluca Bernardini. (Com)