Credito: Abi, ampliata tipologia di soggetti per richieste finanziamenti a Fondo di garanzia

- Con riferimento ai finanziamenti garantiti al 100 per cento, l'Abi segnala che, a seguito del nulla osta concesso dalla Commissione europea, a partire da oggi 19 novembre 2020, è stata ampliata la tipologia di soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo. In particolare, ora possono presentare le domande di garanzia anche gli esercenti attività di cui alla sezione K del codice Ateco– quali, ad esempio, le attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative e quelle svolte dai consulenti finanziari – e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Nella sezione "Modulistica" del sito del Fondo di garanzia è stata pubblicata una versione aggiornata dell'Allegato 4-bis per la richiesta della garanzia. Sempre sul sito del Fondo è, inoltre, disponibile la Guida operativa aggiornata. (Rin)