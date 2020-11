Usa-Corea del Nord: missione Usa a Vienna, Washington pronta a riprendere negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere i colloqui con la Corea del Nord per perseguire gli obiettivi delineati dai leader dei due paesi in occasione del summit di Singapore, nel 2018. Lo ha annunciato oggi, 19 novembre, la missione diplomatica Usa presso le organizzazioni internazionali a Vienna, tramite un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. La nota evidenzia che tra gli obiettivi sottoscritti dal presidente Donald Trump e dal leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, figura anche la denuclearizzazione completa della Penisola coreana. In una serie di tweet successivi, la missione Usa ricorda anche che gli Stati membri dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) hanno adottato quest’anno una risoluzione che “condanna con decisione la prosecuzione del programma nucleare della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord). La missione Usa ribadisce infine il proprio sostegno ai preparativi dell’Aiea in vista di un possibile ritorno degli ispettori di quell’organizzazione nel Paese asiatico. (Nys)