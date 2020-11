Romania: premier Orban, non si sta valutando l'introduzione dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente in Romania non sono in corso discussioni sull'introduzione dello stato di emergenza: lo stato di allerta attuale fornisce gli strumenti necessari alle autorità per tenere sotto controllo la pandemia. Lo ha detto il premier romeno, il primo ministro Ludovic Orban all'emittente televisiva "Romania Tv". "Lo Stato di emergenza offre poche misure aggiuntive allo stato di allerta. Non sono in corso discussioni sull'introduzione dello stato di emergenza. Lo stato di allerta ci fornisce strumenti che, se usati razionalmente, consentono di punire chi non segue le regole. Certo, abbiamo ancora un problema con i sindaci: non possiamo, per esempio, sospendere l'autorizzazione di un bar o ristorante all'aperto che non rispetta le regole. I permessi di esercizio vengono rilasciati dai sindaci ed è per questo che abbiamo chiesto ai prefetti di chiedere l'assistenza dei sindaci, che devono mettersi in gioco e utilizzare tutte le leve di cui dispongono per comunicare i rispettivi provvedimenti e sollecitare i cittadini al rispetto delle misure sanitarie", ha detto il primo ministro precisando anche che "fino a una significativa riduzione del numero di infezioni quotidiane, l'istruzione scolastica avviene online". (segue) (Rob)