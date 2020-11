© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea nazionale dell’Anci, ha auspicato che "non ci siano ritardi" a livello europeo per la definizione del Recovery fund "per quel vento che ancora, anche se meno, soffia un po’ in Europa". "I ritardi - ha chiarito - vengono dal sovranismo" come "Polonia e Ungheria" che "minacciano il veto". "Questo - ha concluso - dobbiamo evitarlo". (Rin)