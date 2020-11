Croazia: registrato virus dell'aviaria H5N8 in un allevamento di Koprivnica-Krizevci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Croazia hanno accertato la presenza del virus dell'aviaria H5N8 in un allevamento di tacchini situato nella contea di Koprivnica-Krizevci. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rts", la fattoria è stata posta sotto sorveglianza dall'Ufficio di ispezione veterinaria di Stato. Al momento sono in corso i controlli per verificare a quale gruppo patogeno appartiene il virus e per stabilire eventuali misure a contrasto della diffusione. Alla fine del 2019 la Polonia ha registrato i primi casi da virus di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N8. I casi erano stati riscontrati in un allevamento di tacchini da carne. Successivamente sono stati individuati dei casi anche in altri Paesi dell'Europa centrale. (Seb)