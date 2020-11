Tlc: Polverini su Mediaset, stupisce Salvini di 'Prima gli italiani", FI non si farà intimidire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stupisce che Matteo Salvini, inquilino fisso delle reti Mediaset e promotore dello slogan 'prima gli italiani', non consideri la salvaguardia di una azienda italiana, leader in Europa nella comunicazione, come un atto dovuto da parte del governo e del Parlamento; evidentemente le priorità del leader della Lega vacillano, come per il caso Orban, quando configgono con i suoi interessi". Lo afferma in una nota Renata Polverini, deputata di Forza Italia. "Silvio Berlusconi - prosegue - sta dando prova ancora una volta di avere come unica bussola l'interesse degli italiani ben rappresentato e sintetizzato dal presidente Sergio Mattarella con il richiamo all'unita di intenti tra le forze presenti in Parlamento, cosa ben diversa, come chiunque in buona fede capisce, dalla cancellazione delle diverse posizioni ed opzioni politiche. Forza Italia non si farà intimidire dalle sparate mattutine, o dagli agguati serali in Commissione, da chi guarda al bene del Paese in funzione dei propri interessi elettorali ed ha utilizzato i voti del centrodestra per occupare poltrone di governo senza preoccuparsi di cosa ne pensassero gli italiani o gli alleati".(Com)