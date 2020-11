Speciale difesa: Afghanistan-Usa, talebani accolgono con favore decisione di ritirare i militari dal Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno accolto con favore l’annuncio degli Stati Uniti di ridurre le proprie forze militari in Afghanistan, sottolineando che il ritiro è nell’interesse di entrambi i Paesi. Lo riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya”. Il commento giunge dopo l’annuncio fatto dal nuovo segretario della Difesa statunitense, Christopher Miller, per ridurre i livelli delle truppe statunitensi in Iraq e Afghanistan, dicendo che la decisione soddisfa l'impegno del presidente Donald Trump di riportare le forze militari in patria. Il nuovo piano accelererà il ritiro delle truppe dai due paesi negli ultimi giorni del mandato di Trump, nonostante le argomentazioni degli alti funzionari militari a favore di un ritiro più lento e metodico. Miller, che si è rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, ha detto che il piano ridurrà il numero delle truppe in Afghanistan da oltre 4.500 a 2.500 unità, e in Iraq da circa 3 mila a 2.500 unità. Miller ha aggiunto che gli Stati Uniti rimangono pronti a rispondere se le condizioni si deterioreranno. "Se le forze del terrore, dell'instabilità, della divisione e dell'odio iniziano una campagna deliberata per interrompere i nostri sforzi, siamo pronti ad applicare le capacità necessarie per contrastarli", ha detto in una dichiarazione di circa otto minuti ai giornalisti nella sala riunioni del Pentagono. (Res)