Speciale difesa: Portolano (Coi), cooperiamo con Arcuri per definire aspetti gestione catena del freddo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A livello di Comando operativo di vertice interforze (Coi) stiamo cooperando con il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, per definire aspetti nella gestione della catena del freddo relativa alla gestione e somministrazione del vaccino contro il Covid-19. E' quanto sottolineato dal comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), generale Luciano Portolano, rispondendo ad una domanda sulla gestione e somministrazione dei vaccini e della catena del freddo posta dal senatore del Movimento cinque stelle, Francesco Castiello, nell’ambito dell’audizione in commissione Difesa al Senato sulle attività delle Forze armate durante l'emergenza Covid. Portolano ha sottolineato che in merito alla distribuzione e somministrazione dei vaccini, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha già dato indicazioni per avviare il processo di pianificazione per poter, qualora richiesto, intervenire anche in questo campo “con gli strumenti e le strutture che abbiamo a disposizione”. (Res)