Speciale difesa: Di Bartolomeo (Leonardo), competitività su mercati export per sostenere nostre Forze armate

- Sulla scorta dei risultati raggiunti, Leonardo ha identificato subito la propria ambizione per affrontare le sfide che ci attendono, in modo da essere competitivi nei mercati export e rispondere al meglio alle necessità che le nostre Forze armate hanno e continueranno ad avere in futuro. Così Pasquale Di Bartolomeo, chief commercial officer dell’ex Finmeccanica, durante la sua audizione in commissione Difesa alla Camera. “Il nostro settore presenta cicli molto lunghi, e anche per questo ci siamo dati una pianificazione a 10 anni per le sfide future: il nostro dovere è lavorare in maniera solida, sostenibile e competitiva”, ha detto, aggiungendo che l’ambizione della società si sviluppa su tre livelli. “Prima di tutto dobbiamo rafforzare il patrimonio delle nostre attività core – il nostro business di partenza – investendo su un portafoglio sempre focalizzato e sicuramente omogeneo; è fondamentale poi lavorare per la trasformazione e per la crescita, promuovendo un’organizzazione flessibile che adotti modelli innovativi, e che a loro volta ci permettano di espandere il business e rispondere alle esigenze dei clienti; infine, sarà importante gestire al meglio le nuove tecnologie, per affrontare i mercati ad elevata componente tecnologica”, ha spiegato. (Ems)