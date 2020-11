Speciale difesa: Di Bartolomeo (Leonardo), grandi successi nel settore grazie a Space Alliance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Space Alliance – la partnership strategica tra Leonardo e Thales – ci consente di avere grandi successi nel settore spaziale: Sicral e Cosmo Skymed sono eccellenze che ci vengono riconosciute, in cui l’Italia è tra i paesi più importanti vista la quantità di investimenti che il paese investe nel comparto. Così Pasquale Di Bartolomeo, chief commercial officer dell’ex Finmeccanica, durante la sua audizione in commissione Difesa alla Camera. “Dobbiamo continuare ad investire nelle tecnologie per la produzione di satelliti e fornire non solo i servizi necessari alle Forze armate, ma anche applicazioni in ambito climatico e di movimentazione, per anticipare, verificare e monitorare problematiche di vario tipo”, ha detto. (Ems)