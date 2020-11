Speciale difesa: Di Bartolomeo (Leonardo), azienda ha forte propensione all’internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha una forte propensione all’internazionalizzazione: considerato che l’84 per cento dei nostri volumi arriva da clienti esteri, è fondamentale che la restante parte si costruisca attraverso un lavoro sinergico che coinvolga anche la componente governativa e parlamentare e le Forze armate stesse. Così Pasquale Di Bartolomeo, chief commercial officer dell’ex Finmeccanica, durante la sua audizione in commissione Difesa alla Camera. “In questo modo si possono definire obiettivi operativi sfidanti e sviluppare tecnologie e competenze che ci consentono di essere rispondenti e competitivi sul piano internazionale: se questo trinomio viene meno non riusciremmo ad avere una visione strategica e a garantire la sostenibilità di lungo periodo dell’azienda”, ha detto. (Ems)