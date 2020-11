Speciale difesa: Iraq-Usa, ministro Esteri Baghdad conferma ritiro parziale forze Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baghdad e Washington hanno raggiunto un accordo per il ritiro di 500 soldati statunitensi dall’Iraq. Lo ha confermato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Baghdad, Fuad Hussein, dopo che la decisione è stata anticipata dal nuovo segretario della Difesa Usa, Christopher Miller. “Dopo discussioni fra il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, e il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, gli Stati Uniti hanno concordato di ritirare 500 esponenti delle loro forze armate, riducendo a 2.500 il numero totale di effettivi presenti in Iraq”, ha detto il capo della diplomazia di Baghdad. Secondo il ministro, citato dal portale iracheno “Shafaq”, la partenza dei militari inaugurerà “la quarta e ultima fase del ritiro Usa, e nessun’altra operazione militare straniera sarà condotta sul nostro territorio”. Secondo il capo della diplomazia di Baghdad, alla luce dei rapporti militari “lo Stato islamico è già stato sconfitto, anche se nel frattempo si trovano ancora cellule terroristiche nelle colline di Hemrin, nel deserto della Badiya, nel sud-ovest (della provincia) dell’Anbar e ai margini (della provincia) di Kirkuk, e dall’altro lato in Siria”. D’altronde, ha aggiunto il ministro degli Esteri iracheno, il governo federale di Baghdad continuerà a coordinarsi con l’amministrazione Usa, e il lavoro futuro con Washington riguarderà principalmente gli ambiti dell’intelligence, della consulenza militare e dell’addestramento delle forze irachene. (Res)