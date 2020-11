Speciale difesa: Arecchi (Leonardo), dalle Pmi contributo essenziale per successo Ocean 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione delle piccole e medie imprese offre un contributo essenziale nel raggiungimento dei risultati del programma Ocean 2020. Lo ha detto Antonino Arecchi, coordinatore del progetto Ocean 2020 per Leonardo, nel suo intervento al webinar “Ocean 2020: small actors, large players, one defence”. "Abbiamo avviato il progetto nell’aprile 2018 e abbiamo già fatto molto lavoro”, ha ricordato il rappresentante di Leonardo, precisando che il progetto europeo durerà fino all’ottobre 2021 in quanto è stato necessario un "prolungamento di sei mesi a causa della pandemia del Covid-19". Secondo Arecchi, i risultati arriveranno prevalentemente nel prossimo anno, come anche l’esercitazione nel Mar Baltico, programmata per l’agosto 2021, dopo la prima svoltasi nel novembre del 2019 nel Golfo di Taranto sotto la guida della Marina militare italiana. (Pav)