Speciale difesa: Ue-Nigeria, conclusa riunione ministeriale virtuale, focus su rafforzamento partenariato strategico

- Si è tenuta la riunione ministeriale tra la Repubblica federale della Nigeria e l'Unione europea (Ue). La riunione, che si è svolta in formato virtuale, è stata copresieduta dal ministro degli Esteri nigeriano, Geoffrey Onyeama, e dall’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha visto la partecipazione – da parte Ue – della commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù, Mariya Gabriel, della commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson; del commissario per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic; della commissaria per le Partnership internazionali, Jutta Urpilainen; del commissario per l'Energia, Kadri Simon. Per la parte nigeriana hanno partecipato invece i ministri della Difesa, dell'Interno, degli Affari umanitari, della Giustizia, dell'Industria, dell'Agricoltura, della Comunicazione, del Lavoro e dell'occupazione, dell'Ambiente e delle Finanze. Entrambe le parti, si legge in un comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, hanno discusso il rafforzamento di un partenariato politico “strategico e maturo” tra l'Ue e la Nigeria che dovrebbe essere “globale, equilibrato e reciprocamente vantaggioso” e hanno concordato di tenere dialoghi ministeriali e ad alto livello nei prossimi anni in una serie di settori tra cui l’agricoltura, l’ambiente, le energie rinnovabili, l’economia blu, la ricerca e l’innovazione, il commercio e gli investimenti, la finanza sostenibile, il rafforzamento delle capacità governance, lo stato di diritto e la sicurezza, lo sviluppo sociale, la resilienza dei sistemi sanitari, l’assistenza umanitaria, la migrazione e la mobilità. (Beb)