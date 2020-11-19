وزير الخارجية الإيطالي: نشارك في الاتفاقيات الدولية بشأن توزيع لقاحات كورونا

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- قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن بلاده تشارك في الاتفاقيات الدولية الكبيرة بشأن توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، والمتعلقة بشركة فايزر و بيونتك و أسترا زينيكا وجامعة أكسفورد.وأضاف دي مايو، في تصريحات إذاعية: "الاتفاقيات الدولية المختلفة تستند إلى مبدأ أنه لا يمكن الكسب من اللقاحات"، موضحًا أنه بحسب ما يسمى بـ"لقاح أكسفورد" سيتم تحقيق "نجاحات كبيرة" من حيث التجارب، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. (نوفا)