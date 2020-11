Sport: Rai e Milano Cortina 2026 insieme per 5 anni, firmato il protocollo di intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizio Pubblico e Milano Cortina 2026, la fondazione che organizzerà i Giochi del 2026, insieme per realizzare una serie di progetti comuni per scandire l’avvicinamento alle olimpiadi e paralimpiadi di Milano Cortina 2026. A siglare l’accordo l’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini e l’ad della fondazione Milano Cortina 2026 Vincenzo Novari, con un protocollo di intesa firmato nel corso della conferenza stampa online insieme al presidente della Rai Marcello Foa, al ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al presidente del comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. Da qui alla cerimonia inaugurale, la Rai e la fondazione Milano Cortina 2026 lavoreranno insieme per realizzare un obiettivo comune: sensibilizzare il grande pubblico ai valori dello sport olimpico e paralimpico promuovendo i Giochi Invernali, che torneranno in Italia vent’anni dopo Torino 2006. Tra le iniziative frutto della neonata collaborazione, la realizzazione di una serata televisiva dedicata alla presentazione in esclusiva di Milano Cortina 2026, in onda su Rai1 nella prossima primavera. Durante la trasmissione - alla presenza di ambassador olimpici/paralimpici e campioni dello sport - sarà svelato in anteprima mondiale sul Servizio Pubblico il “Look of the Games”: l’immagine con cui l’Italia si presenterà al mondo in occasione dei Giochi Invernali 2026. L’iniziativa verrà lanciata con un’anteprima dal palco della finale del Festival di Sanremo 2021: lì, per la prima volta nella storia, il pubblico sarà messo in grado di scegliere l’emblema dei Giochi con una votazione online il cui esito sarà svelato proprio durante la Notte Olimpica Rai. A ciò si aggiungeranno, nel cammino verso Milano Cortina 2026, appuntamenti, presenze e approfondimenti dedicati alle olimpiadi e Paralimpiadi italiane. (Com)