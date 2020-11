Università: Luzzi (Bicocca), lavoro e didattica non saranno più come quelle pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sia l'organizzazione del lavoro, sia la didattica non potranno essere più quelle pre pandemia: la didattica a distanza ha significato per le università essere più inclusive, abbiamo avuto apprezzamenti da persone più distanti territorialmente o impegnate con il lavoro, quindi certamente un'innovazione che è stata così veloce perché doveva rispondere a emergenza dobbiamo essere capaci di consolidare e sviluppare ulteriormente" Lo ha detto Loredana Luzzi, direttore generale dell'Università Milano Bicocca intervenendo in videocollegamento al Lombardia digital summit, spiegando che "nel 2018 Bicocca ha fatto investimenti significativi per le aule multimediali e a febbraio riusciti a passare alla didattica a distanza on line in una settimana: da marzo a settembre abbiamo registrato più di 4,5 milioni di visualizzazioni, più di 1500 docenti hanno contribuito a mettere a disposizione i loro contributi e sono stati visualizzati 95 milioni di minuti". Per quanto riguarda le lauree, ha proseguito Luzzi, "si sono tenute 149 sessioni di laurea on line tra marzo e aprile mentre a settembre e novembre sono state 160 le triennali e 130 le magistrali mentre, per quanto riguarda lo smart working a febbraio il 94 per cento del lavoro è stato a distanza".(Rem)