Ue: Gualtieri, fiducioso su accordo per regolamento Fondo ripresa a dicembre

- È possibile un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo sul regolamento sul Fondo per la ripresa prima della plenaria in programma dal 14 al 17 dicembre. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel corso di una audizione alle commissioni Finanze e Politiche Ue del Senato sugli esiti del Consiglio dell'Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin) del 6 ottobre e del 4 novembre. Secondo Gualtieri, “nonostante le fisiologiche distanze” tra Parlamento e Consiglio, “il negoziato in trilogo è in corso e non sembra indicare questioni particolarmente insolubili”. Per questo esiste, ha rimarcato il ministro, una “prospettiva concreta di arrivare a una sintesi e dunque all'adozione del regolamento in prima lettura" sul Rrf (Recovery and Resilience Facility) durante la plenaria. Il ministro ha aggiunto come vadano accolte con favore le “numerose modifiche migliorative" raggiunte all'ultima riunione dell’Ecofin sul Fondo per la ripresa.(Res)