Covid: Unità crisi Lazio, iniziato in sicurezza concorso psicologi atteso da 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Iniziato oggi in sicurezza il concorso per psicologi atteso da 20 anni nella Regione Lazio". Lo comunica l’Unità di crisi covid-19 della Regione Lazio. "Al momento si sta svolgendo tutto regolarmente e secondo le prescrizioni impartite dai dipartimenti di prevenzione delle Asl Roma 1 e Asl Roma 2. Il concorso - selezionerà gli psicologi che andranno a rafforzare la rete dei consultori e, in questa fase, anche ad implementare le attività di assistenza psicologica per l'emergenza covid-19". (Rer)