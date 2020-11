Finlandia: premier Marin, Europa tenga sotto controllo pandemia Covid per non aggravare crisi economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa deve tenere sotto controllo la pandemia di Covid-19 anche per non sprofondare in una ulteriore crisi economica e dare così vantaggi alle formazioni populiste. Lo ha affermato la premier finlandese Sanna Marin, in un'intervista al "Financial Times". L'opinione pubblica in tutta Europa potrebbe incolpare i governi per la chiusura delle economie e il danneggiamento dei livelli salari e dell'occupazione, secondo Marin. "Questo causerà sempre più proteste ed è un terreno fertile per i movimenti populisti in tutta Europa. Quando si chiudono le attività economiche e si perdono posti di lavoro si genera instabilità politica. I populisti danno risposte facili a problemi difficili, ma raramente le loro soluzioni sono quelle giuste”, ha aggiunto. Marin ha chiesto dunque all'Europa di concordare una strategia comune, una mossa significativa in quanto la Finlandia è l'unico Paese dell'Ue a non essere stato realmente colpito da una seconda ondata di Covid-19 questo autunno. La nazione scandinava ha una media di circa 40 casi giornalieri per milione di persone, un livello che è rimasto stabile nell'ultimo mese. (segue) (Sts)