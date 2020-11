Finlandia: premier Marin, Europa tenga sotto controllo pandemia Covid per non aggravare crisi economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marin ha affermato che il successo della Finlandia è dovuto a un solido sistema di test e operazioni di tracciamento, con metà della popolazione che utilizza l'app di monitoraggio per il Covid-19. Importanti sono anche le restrizioni mirate, tra cui la quarantena per quasi tutti i viaggiatori provenienti dall'Europa. “Questa non è una competizione. Dobbiamo tutti avere successo per essere al sicuro. In Finlandia, la situazione è più stabile, ma siamo ancora altamente a rischio se il virus si diffonde in altri paesi ", ha spiegato Marin. (Sts)