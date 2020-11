Covid: Casellati, con isolamento rischiano di aumentare casi cyberbullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con l'isolamento, rischiano di aumentare i casi di cyberbullismo. Con sport, cultura e socialità ad intermittenza, bisogna affiancare i genitori nell'inventare nuove attività ricreative ed educative 'Covid sostenibili', in presenza e a distanza". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Casellati in un video messaggio con il presidente della Camera Roberto Fico al convegno "Le sfide della pandemia per l'infanzia e per l'adolescenza", in occasione della Giornata dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. "Poi non possiamo abbassare la guardia sulla violenza domestica – ha aggiunto -. A tutti loro, vulnerabili e spesso invisibili, abbiamo il dovere di dare voce e fiducia, attuando la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ai bambini poveri, ai disagiati, agli ultimi, a tutte le piccole vittime dell'infanzia negata, a tutti loro dobbiamo ridare la speranza".