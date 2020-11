Polonia: viceministro Esteri, risoluzione Parlamento rafforzerà il mandato negoziale con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione riguardante il bilancio Ue che il Parlamento della Polonia voterà oggi andrà a rafforzare il mandato negoziale del governo. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Szymon Szynkowski vel Sek, ripreso dall'agenzia di stampa "Pap". L'adozione di una risoluzione del Parlamento è stata proposta dal primo ministro, Mateusz Morawiecki. "La risoluzione indica chiaramente che il meccanismo di condizionalità" che lega l'assegnazione dei fondi Ue al principio dello stato di diritto "è innanzitutto un meccanismo che non è previsto dai trattati Ue" e quindi la sua formula attuale "non può essere accettata". Szynkowski vel Sek ha criticato "il doppiopesismo" della Commissione Ue nel valutare l'osservanza dello stato di diritto da parte di altri Paesi quali Spagna, Germania e Austria, nei quali "i giudici sono scelti direttamente dalla politica". "Questi Paesi possono avere una simile procedura, che prevede la selezione politica dei magistrati e non vengono criticati, mentre le riforme della giustizia in Polonia lo sono", ha continuato. Il capogruppo di Diritto e giustizia (PiS) e vicepresidente della camera bassa Ryszard Terlecki ha detto a "Pap" che la risoluzione sarà discussa e votata oggi ma non ha precisato a che ora. (Vap)