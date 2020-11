Ue: Lagarde (Bce), cancellare debito è contro Trattati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancellazione del debito va contro i Trattati dell'Unione europea, mentre il Next Generation Eu deve diventare operativo senza riserve. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, in audizione alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo. "Il pacchetto Next Generation Eu deve diventare operativo senza indugio. Le risorse aggiuntive del pacchetto possono facilitare politiche fiscali espansionistiche, soprattutto nei paesi dell'area dell'euro con uno spazio fiscale limitato. Dovremmo anche garantire disposizioni adeguate per consentire una spesa ben strutturata ed efficace di questi fondi", ha detto. Mentre, in merito alle idee lanciate dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, di cancellazione del debito, Lagarde ha spiegato che "tutto quello che va in quella direzione è contro i Trattati" perché c'è l'articolo 103 che vieta "quel tipo di approccio". (Beb)