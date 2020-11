Amministrative: centrodestra Latina, a lavoro su programma e candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito nella giornata di oggi il tavolo del centrodestra per le elezioni amministrative di Latina. All'incontro erano presenti per la Lega Claudio Durigon, per Fratelli d'Italia il coordinatore regionale Paolo Trancassini, per Forza Italia il coordinatore regionale Claudio Fazzone. "I presenti - si legge in una nota - hanno convenuto che il centrodestra deve presentarsi unito alle imminenti elezioni comunali e pertanto hanno stabilito di lavorare sin da subito per arrivare ad un candidato e ad un programma condiviso, nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda il profilo del candidato sindaco, è stato concordato che il nome dovrà essere scelto dal tavolo che si è costituito oggi e che continuerà a riunirsi periodicamente". (segue) (Com)