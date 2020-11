Amministrative: centrodestra Latina, a lavoro su programma e candidato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La persona che sarà scelta per guidare Latina - spiega ancora la nota - sarà un nome di alto profilo e di esperienza, che saprà rappresentare la città, con personalità, credibilità e capacità politica di rinnovamento. Nell'attesa di individuare il miglior profilo, i coordinatori comunali e i capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia lavoreranno insieme mettendo a confronto le bozze dei singoli programmi elettorali elaborati da ciascun partito, individuando i punti comuni ed arrivando ad una sintesi che possa diventare patrimonio dell'intera coalizione. Inizia oggi un percorso in cui Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia metteranno in campo ogni sforzo ed ogni risorsa, non solo per vincere le elezioni, ma per dare a Latina una guida forte con un programma di governo tale da restituire alla seconda città del Lazio la grandezza che merita". (Com)