Repubblica Ceca: Covid-19, socialdemocratici sostengono estensione dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico ceco (Cssd) sosterrà la proposta del governo di estendere di altri 30 giorni lo stato di emergenza per la pandemia di coronavirus. Lo ha fatto sapere il suo leader e vicepremier, Jan Hamacek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Hamacek ha spiegato che la situazione si complicherebbe e sarebbe meno prevedibile se venisse approvata un'estensione più breve. Lo stato di emergenza attualmente in vigore scade domani. "Non capisco gli argomenti dell'opposizione, abbiamo soddisfatto quanto richiesto" e se gli esperti chiedono lo stato di emergenza esso è necessario, ha detto il vicepremier. Non è tuttavia improbabile che il Parlamento non approvi la richiesta del governo. L'ultima volta che l'esecutivo ha chiesto un'estensione di 30 giorni i parlamentari hanno concesso una proroga dello stato di emergenza di soli 17 giorni. "L'opposizione probabilmente non vuole 30 giorni perché non vuole perdersi un'altra discussione alla Camera tra 14 giorni. Dal mio punto di vista sarebbe più facile e più prevedibile approvare la richiesta del governo", ha dichiarato Hamacek. (Vap)