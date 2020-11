Tlc: Picardi (Tim), pandemia stress test per reti, a marzo in 7 giorni aumento di traffico di 7 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rete ha subito una sorta di 'tsunami digitale' durante il primo periodo della pandemia, ma la rete ha retto, anche se in sette giorni abbiamo registrato un aumento di traffico che avremmo registrato in sette anni, l'economia digitale ha fatto un balzo in avanti di 10 anni e molto di questa esperienza rimarrà anche per il futuro". Lo ha detto Alessandro Picardi, vice presidente esecutivo di Tim intervenendo al Lombardia digital summit spiegando che si è trattato di "qualcosa che il settore non ha mai registrato prima d'ora, un grande stress test per le tlc però in questa fase tutte le imprese sono rimaste soddisfatte senza causare disagi o disservizi". Marzo è stato il mese più drammatico non solo sul piano pandemico, ma anche per quanto riguarda il traffico della rete fissa aumentato del 70-90 per cento contro una crescita media del 40-50 per cento negli altri Paesi, numeri mai immaginati prima: in 7 giorni abbiamo registrato un aumento di traffico che avremmo registrato in 7 anni". "L'utilizzo di Microsoft Teems è cresciuto del 745 per cento, Zoom è aumentato di 82 volte e Hangout di 80 volte, mentre il ricorso alla Vpn è aumentato del 160 per cento contro il 58 per cento della Spagna e il 18 del Regno Unito", ha spiegato Picardi evidenziando che "in pochi mesi l'economia digitale italiana è stata proiettata nel futuro di circa un decennio: quello che è avvenuto oggi probabilmente è quello che avremmo vissuto nel 2030". Picardi ha poi concluso spiegando che anche quando gli effetti della pandemia saranno passati dovremo confrontarci con new digital local, in cui i bisogni e le aspettative degli italiani non saranno più quelli che avevano prima della crisi pandemica, rimarrà tanto di questa esperienza, basti pensare che molte grandi aziende come nostra hanno siglato con sindacati accordi che consentiranno di continuare a fare inteso uso dello smart working". (Rem)