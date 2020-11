Casa: Abi, riqualificazione energetica per aumento valore patrimonio immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica: sono le due direttrici verso cui stimolare la domanda di investimenti per aumentare il valore del patrimonio immobiliare degli italiani. Un circuito virtuoso che coniugherebbe l'opportunità per milioni di proprietari di casa di accrescere la propria "ricchezza" immobiliare, con la necessità di supportare la crescita economica dell'Italia. È il tema principale che ha portato all'elaborazione del documento "Indicazioni metodologiche preliminari sulle modalità di valutazione dell'efficienza energetica e della qualificazione sismica degli edifici nel valore di mercato" da parte di Abi, Ania, Assovib, Cdp, Collegio Nazionale Agrotecnici, Collegio Nazionale dei Periti agrari, Confedilizia, Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali, Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale Geometri, Consiglio Nazionale dei Periti industriali, Tecnoborsa. (segue) (com)