Infrastrutture: Simeone (FI), bene investimento per Trasversale Lazio sud-Adriatica (3)

- "Abbiamo condiviso questa riflessione - prosegue ancora Simeone - e concordato sull'esigenza di partire dal progetto su cui sta lavorando l'Anas, che prevede proprio la realizzazione di un intervento snello per questa finalità con il passaggio in pedemontana di Formia. Il costo stimato per l'opera si aggira intorno ai 200 milioni di euro (di cui 100 già disponibili). Si tratta di assicurare parte finale del finanziamento e possiamo farlo, proprio, inserendo l'opera sul tracciato della Trasversale Lazio sud – Adriatica per la quale è previsto un investimento pari ad 1 miliardo di euro. Oggi, nella competente commissione, è iniziata l'analisi della proposta di deliberazione consiliare inerente la programmazione europea 2021/27 e la definizione degli assi su cui investire le risorse del cosiddetto Recovery fund. Continueremo ad impegnarci e a vigilare certi che l'impegno assunto dal vice presidente Leodori sarà mantenuto". (Com)