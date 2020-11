Imprese: Donnarumma (Terna), siamo guida sistema elettrico, investimenti volano per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso questo Piano industriale vogliamo rafforzare il fondamentale ruolo di Terna non solo per il sistema elettrico nazionale, ma per tutto il nostro paese, con uno sguardo al contesto mediterraneo di cui l’Italia è il naturale hub energetico. Così l’amministratore delegato della società, Stefano Donnarumma, commentando il Piano 2021-2025 presentato oggi alla comunità finanziaria. “Gli investimenti che metteremo in campo nei prossimi cinque anni rappresentano un formidabile volano per la ripresa e porteranno benefici a tutti gli italiani: è fondamentale agire oggi per consegnare alle prossime generazioni un sistema elettrico sempre più affidabile, efficiente e decarbonizzato”, ha detto, aggiungendo che l’Italia ha delle opportunità eccezionali. “Terna, regista e guida del sistema elettrico, vuole renderle possibili”, ha concluso. (Com)