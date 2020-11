Migranti: Consiglio d'Europa, Grecia riformi sistema e fermi respingimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia deve riformare il suo sistema di detenzione per l'immigrazione e porre fine ai respingimenti. E' quanto chiede ad Atene il Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Cpt) del Consiglio d'Europa che ha pubblicato oggi il rapporto sulla sua visita ad hoc in Grecia, che si è svolta dal 13 al 17 marzo 2020, insieme alla risposta delle autorità greche.Nel rapporto, il Cpt riconosce le sfide significative che le autorità greche devono affrontare nel trattare con un gran numero di migranti che entrano nel Paese e che richiede un approccio europeo coordinato. Tuttavia, questo non può esonerare lo Stato greco dai suoi obblighi in materia di diritti umani e dal dovere di assistenza dovuto a tutti i migranti che le autorità greche trattengono. Il Cpt ha rilevato che le condizioni di detenzione in cui sono detenuti i migranti in alcune strutture della regione di Evros e dell'isola di Samos potrebbero equivalere a un trattamento disumano e degradante. (segue) (Beb)