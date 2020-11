Migranti: Consiglio d'Europa, Grecia riformi sistema e fermi respingimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto sottolinea ancora una volta le carenze strutturali della politica di detenzione degli immigrati in Grecia, con "i migranti che continuano a essere trattenuti in centri di detenzione composti da grandi celle sbarrate piene di letti, con scarsa illuminazione e ventilazione, servizi igienici e bagni fatiscenti e rotti, prodotti per l'igiene personale e materiali per la pulizia insufficienti, cibo inadeguato e nessun accesso all'esercizio fisico quotidiano all'aperto". L'estremo sovraffollamento di diverse strutture ha ulteriormente aggravato la situazione. Inoltre, ai migranti non sono state fornite informazioni chiare sulla loro situazione. Il Cpt ha riscontrato ancora una volta che le famiglie con bambini, i bambini non accompagnati e separati e altre persone vulnerabili, come i malati o le donne incinte, venivano trattenute "in condizioni così spaventose senza un adeguato sostegno". Il Cpt chiede alle autorità greche di porre fine alla detenzione di bambini non accompagnati e di bambini con i loro genitori in istituti di polizia. Mentre, invece, dovrebbero essere trasferiti in strutture di accoglienza adeguate alle loro specifiche esigenze. (segue) (Beb)