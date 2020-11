Migranti: Consiglio d'Europa, Grecia riformi sistema e fermi respingimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto sottolinea anche che il Cpt ha ricevuto di nuovo accuse "coerenti e credibili di migranti che sono stati respinti oltre il confine" del fiume Evros verso la Turchia. Le autorità greche dovrebbero agire per prevenire tali respingimenti. Il Cpt solleva inoltre preoccupazioni per le azioni della Guardia Costiera greca per impedire alle imbarcazioni che trasportano migranti di raggiungere qualsiasi isola greca e mette in discussione il ruolo e l'impegno di Frontex in tali operazioni. Il Cpt invita le autorità greche a prendere misure energiche per eliminare i maltrattamenti dei migranti detenuti dalla polizia. Il rapporto fa riferimento ad una serie di accuse da parte dei migranti di essere stati maltrattati dai membri della polizia ellenica così come dalla Guardia Costiera al momento dell'arresto o dopo essere stati portati in un luogo di detenzione. "Il presunto maltrattamento consisteva principalmente in schiaffi alla testa e calci e colpi di manganello al corpo", si legge ancora. Nella sua risposta, la polizia ellenica fornisce informazioni sulle misure adottate per migliorare le condizioni di detenzione dei migranti detenuti e dichiara che la presunta pratica dei respingimenti alla frontiera è infondata e completamente sbagliata. Per quanto riguarda i minori non accompagnati, si fa riferimento a una nuova strategia per porre fine al loro trattenimento e al loro trasferimento dai centri di accoglienza delle isole a strutture di accoglienza sicure sulla terraferma. (Beb)