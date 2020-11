Economia: Palermo (Cdp), rafforzato rapporto con comuni e rete territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti "ha un rapporto storico con i comuni" in termini di "opere di pubblica utilità". Lo ha ricordato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, intervistato nell’ambito dell’assemblea nazionale dell’Anci. Questo rapporto con i comuni "lo abbiamo recuperato con il piano industriale su tre ambiti: la rinegoziazione dei mutui e l’ampliamento degli strumenti finanziari a supporto di questi enti; la creazione di una struttura di supporto ai comuni; ed infine realizzando una rete territoriale". Proprio su questo terzo ambito, Palermo ha ricordato che in termini di presenza sul territorio "marciamo a ritmi forzati” perché l’obiettivo è arrivare 25 presidi fisici sul territorio entro la metà del 2021. È uno sforzo senza precedenti considerando che due anni fa - ha aggiunto - non avevamo presenza territoriale se non a Roma". I segnali arrivati dall’avvio di questa iniziativa "sono positivi: ovunque abbiamo aperto le nuove sedi, il nostro contributo si è fatto sentire". (Rin)